В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов

Причиной возгорания смартфона во время зарядки может быть неправильно подобранный адаптер питания. Такую причину в эфире радио Sputnik назвал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт напомнил, что при покупке зарядки стоит учитывать технические характеристики телефона. Стандартный адаптер питания имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера, однако существуют модели с быстрой зарядкой за счет повышенной мощности. Чтобы смартфон не сгорел, это должно поддерживаться и самим устройством.

"В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем – к возгоранию самого устройства", – предупредил специалист.

Это же касается и пауэрбанков. По словам Кузьменко, в Китае делают внешние аккумуляторы с двумя выходами – на 5 и на 10 вольт. "Покупатель думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур", – объяснил эксперт, заметив, что через год такой зарядки аккумулятор теряет свою емкость.