В Роскачестве рассказали, как выбрать кнопочный телефон

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству «Прайм», как выбрать кнопочный телефон.

По его словам, для этого нужно опираться на потребности конкретного пользователя.

«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать», — сказал специалист.

Кроме того, стоит обратить внимание на объём батареи, чтобы устройство от одного заряда работало долго.

Бодров отметил, что важно сразу понимать, что такие телефоны из-за маленького экрана и кнопочной клавиатуры уступают в удобстве смартфонам. Но в то же время есть и достоинства таких простых гаджетов — это съёмная батарея, дешевизна и прочность.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

На портале «Объясняем.рф» вскоре рассказали, что призванным в рамках частичной мобилизации на территории воинских частей нельзя будет использовать смартфоны из соображений безопасности. В то же время кнопочные телефоны мобилизованным разрешены. Они будут храниться в установленном месте и выдаваться в определённое время.