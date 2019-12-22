В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру к новогоднему столу

Эксперт Роскачества рассказал, что при выборе продукта важно обратить внимание на упаковку и маркировку, сообщают "Известия".

При покупке специалист порекомендовала обратить внимание на то, чтобы банка не была вздутой. Она отметила, что подобный признак – явный указатель на то, что в продукте содержатся вредные микробы. Они могут спровоцировать разные последствия: от потери вкуса до отравления.

Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" и искать ту, которая произведена на Камчатке или Сахалине. Покупать икру лучше всего в стеклянной таре или на развес, потому что так сложнее спрятать некачественный продукт.

"Икринки должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. При этом если перевернуть банку, то икра не должна моментально "ползти" по стенкам", – добавил специалист.