В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением

Эксперты Роскачества составили перечень продуктов, которое не нужно мыть перед приготовлением, сообщает РИА "Новости".

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Общество Роскачество обнаружило опасный токсин в шоколадных шариках на завтрак

Первый продукт – мясо любого вида. Бактерии при мытье мяса не погибают, а с каплями воды разносятся на посуду и одежду. Уничтожить эти бактерии можно только при длительной термической обработке.

Не советуют эксперты мыть яйца. Мытье может удалить защитный слой со скорлупы и бактерии попадут внутрь.

Следующий продукт – грибы в упаковке. Из-за воды они теряют вкус и аромат, а также могут быстро испортиться. Их лучше протереть влажной тканью и обрезать поврежденные куски.

Специалисты посоветовали мыть рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые. В случае с сухофруктами, семечками и зеленью, стоит обратить внимание на рекомендации на упаковке.