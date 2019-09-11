В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением
Некоторые из них после мытья могут стать вредными
Эксперты Роскачества составили перечень продуктов, которое не нужно мыть перед приготовлением, сообщает РИА "Новости".
Первый продукт – мясо любого вида. Бактерии при мытье мяса не погибают, а с каплями воды разносятся на посуду и одежду. Уничтожить эти бактерии можно только при длительной термической обработке.
Не советуют эксперты мыть яйца. Мытье может удалить защитный слой со скорлупы и бактерии попадут внутрь.
Следующий продукт – грибы в упаковке. Из-за воды они теряют вкус и аромат, а также могут быстро испортиться. Их лучше протереть влажной тканью и обрезать поврежденные куски.
Специалисты посоветовали мыть рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые. В случае с сухофруктами, семечками и зеленью, стоит обратить внимание на рекомендации на упаковке.