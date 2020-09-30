В Роспотребнадзоре не исключили введение дополнительных ограничений из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре допустили возможность введения дополнительных ограничений для борьбы с распространением COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, дополнительные ограничительные меры могут ввести, если рост числа заболевших продолжится. При этом такое решение зависит от динамики заболеваемости в стране.

Как ранее сообщил amic.ru, на 30 сентября в России выявили 8481 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии на 30 сентября достигло 1 176 286 человек.

Также за сутки умерли еще 177 пациентов с подтвержденным COIVD-19, за весь период зарегистрировали 20 722 летальных случая.