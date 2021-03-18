В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что об отмене масочного режима в России говорить пока не приходится. По её словам, количество "инфекционного начала" в обществе ещё большое и пока тема серьёзных изменений не обсуждается.

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"Пока сегодня все требования по защите своего здоровья – по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это всё пока остаётся", – отметила Попова в эфире канала "Россия 24".

Ранее Анна Попова исключила возможность заражения британским штаммом тех, кто уже переболел распространёнными в России вариантами коронавируса. Она также отметила, что люди, которые уже привиты "и одной, и второй российскими вакцинами", также не должны заболеть.