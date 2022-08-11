В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с возвратом билетов на «Ветер Сибири»

В ведомстве пояснили, что организаторы могут менять условия возврата, но они не должны ущемлять права потребителей

11 августа 2022, 22:59

В Роспотребнадзоре заявили, что покупатели вправе вернуть деньги за несостоявшийся или перенесённый концерт «Ветер Сибири» в полном объёме. Как сообщает «Бийский рабочий», в ведомстве пояснили, что организаторы могут менять условия возврата, но они не должны ущемлять права потребителей.

Так, при отмене мероприятия у покупателя есть право получить средства обратно и в полном объёме, поскольку фактически оплаченная услуга не оказана исполнителем в указанный срок.

«В обосновании своего решения организатор мероприятия ссылается на получение уведомления от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости переноса сроков проведения фестиваля на другие даты будущего года (суть содержания уведомления, поступившего от органов власти, организатор фестиваля не раскрывает). Однако указывает на факт необходимости подготовки площадки и проведения мероприятия на высоком уровне, для чего сроки проведения мероприятия определены на 11-13 августа 2023 года», — подчеркнули в ведомстве.

Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объяснили отказ возвращать деньги за билеты зрителям

Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объяснили отказ возвращать деньги за билеты зрителям

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» планировалось провести на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. На сцене должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», Louna, «План Ломоносова», Вадим Самойлов" и другие. 5 июля стало известно о переносе мероприятия на 2023 год.

Причиной переноса организаторы назвали письмо администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на Роспотребнадзор говорилось, что в регионе регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка, и что Роспотребнадзор не рекомендует проводить фестиваль в августе 2022 года.

В ведомстве amic.ru рассказали, что действительно не рекомендовали проводить фестиваль, но сделали это ещё до отмены всех ограничений.

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Не запрещали. Алтайские власти прокомментировали перенос фестиваля «Ветер Сибири»

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