В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с возвратом билетов на «Ветер Сибири»

В Роспотребнадзоре заявили, что покупатели вправе вернуть деньги за несостоявшийся или перенесённый концерт «Ветер Сибири» в полном объёме. Как сообщает «Бийский рабочий», в ведомстве пояснили, что организаторы могут менять условия возврата, но они не должны ущемлять права потребителей.

Так, при отмене мероприятия у покупателя есть право получить средства обратно и в полном объёме, поскольку фактически оплаченная услуга не оказана исполнителем в указанный срок.

«В обосновании своего решения организатор мероприятия ссылается на получение уведомления от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости переноса сроков проведения фестиваля на другие даты будущего года (суть содержания уведомления, поступившего от органов власти, организатор фестиваля не раскрывает). Однако указывает на факт необходимости подготовки площадки и проведения мероприятия на высоком уровне, для чего сроки проведения мероприятия определены на 11-13 августа 2023 года», — подчеркнули в ведомстве.

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Общество Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объяснили отказ возвращать деньги за билеты зрителям

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» планировалось провести на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. На сцене должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», Louna, «План Ломоносова», Вадим Самойлов" и другие. 5 июля стало известно о переносе мероприятия на 2023 год.

Причиной переноса организаторы назвали письмо администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на Роспотребнадзор говорилось, что в регионе регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка, и что Роспотребнадзор не рекомендует проводить фестиваль в августе 2022 года.

В ведомстве amic.ru рассказали, что действительно не рекомендовали проводить фестиваль, но сделали это ещё до отмены всех ограничений.