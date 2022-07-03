В Роспотребнадзоре рассказали о принятии мер против распространения оспы обезьян

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что принятые меры снижают риски распространения оспы обезьян в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян», — сказано в сообщении.

В мае ведомство усилило контроль на пунктах пропуска для рейсов из тех стран, где случаи оспы обезьян зафиксированы.

В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий.