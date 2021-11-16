В России будут выписывать штрафы автомобилистам по фотографиям и видео со смартфонов

Владимир Путин поручил ввести возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе материалов, получаемых через специальное приложение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

По поручению президента России, регионам передадут часть полномочий по рассмотрению административных правонарушений в области ПДД. Срок выполнения – 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать автомобилистов за опасное вождение на дорогах. Эта мера наказания указана в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Административные штрафы в размере 3 тыс. рублей будут наложены при резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, которые носят системный характер.