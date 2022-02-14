В России игрушки и товары для детского творчества могут подорожать в 1,5 раза

Минпромторг РФ обратился в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товары для творчества, которая приведёт к удорожанию продукции в 1,5 раза. Как сообщает газета “Ведомости”, речь идёт о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх, самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами и других.

Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и стартует 1 июня. Отмечается, что, как правило, такие меры принимают перед обязательным внедрением системы.

Как отметили в АИДТ, объём контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 году превысил 43%. Новая маркировка может помочь с обелением рынка, но в распространении этой системы на все категории нет необходимости, подчеркнули в ассоциации.