В России изменят правила получения медицинской справки на водительские права

Водителям, которых лишали прав за езду в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования, придётся с марта сдавать анализы, чтобы получить водительскую справку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова.

Солдунов в разговоре с журналистами отметил, что ранее водители, лишённые прав по вышеуказанным причинам, могли получить справку в общем порядке. Теперь им придётся сдавать кровь и другие анализы.

Автомобилистов, которые не замечены за грубыми нарушениями, серьёзные изменения не ждут. Однако, как добавил специалист, если врач найдёт у вас признаки злоупотребления алкоголем, то вас отправят на сдачу анализов.

Речь идёт о серьёзных признаках, среди которых может быть икота или трясущиеся руки.