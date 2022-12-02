В России могут начать конфисковывать машины нелегальных перевозчиков

Совфед предложил Минтрансу конфисковывать автомобили у нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений, по аналогии со статьёй 8.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сказано в тексте рекомендации.

Также Минтрансу предложили законодательно определить критерии нелегальной перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года на территории Барнаула зарегистрировано 73 ДТП с участием пассажирского транспорта.