В России могут ограничить экспорт красной рыбы и икры

В этом году в России ожидается небольшой вылов красной рыбы. Как сообщает ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков предположил, что из-за этого власти могут ограничить вывоз красной икры из страны.

Как отметил Шестаков, агентство и без этого контролирует объемы экспортируемой красной икры и рыбы, однако, для поддержания низких цен на продукты и избежания дефицита Росрыболовство может наложить дополнительные меры.

Кроме того, власти могут ограничить для жителей разных регионов России вывоз более 10 килограммов икры в самолете, по примеру Камчатки.

«Посмотрим, как механизм будет отработан и покажет свою эффективность. Тогда вместе мы с регионами такое же ограничение введем», — рассказал глава Росрыболовства.

Напомним, что в конце июля ведомство уже предупреждало, что в 2022 году красная икра может «незначительно» подорожать. Как объясняли представители, это связано из-за начала цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае.