В России могут сократить рабочую неделю, чтобы сохранить занятость

В России могут ввести сокращённую рабочую неделю, для того чтобы сохранить рабочие места. Об этом рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

По его словам, при сокращении рабочих мест стоит вернуться к обсуждению вопроса о возможности сокращения рабочей недели.

«Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени, для того чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — цитирует Шершукова ТАСС.

Он отметил, что эта инициатива должна пройти обсуждение, после чего её могут реализовать на крупных российских предприятиях.