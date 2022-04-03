В России могут ввести ещё один нерабочий день

Предложение сделать День единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, выходным необходимо продолжить и обсудить с работниками, профсоюзами и правительством. Таким образом прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет «Прайм».

Ранее Матвиенко предложила поставить День единения народов России и Белоруссии в один ряд с Днём России и Днём народного единства, сделав его особым днём календаря.

Нилов поддержал желание Матвиенко выделять важные даты для истории России. При этом депутат напомнил, что любой дополнительный выходной требует поправок в Трудовой кодекс, а для работодателей и экономики это становится серьёзной нагрузкой.

«В целом я понимаю эмоциональный, политический, исторический, геополитический посыл, который поддерживаю, и считаю, что эту дискуссию надо продолжать», — добавил Нилов.

Отметим, что Совфед также поддержал идею своего спикера. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что День единения народов России и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в течение года на законодательном уровне примут соответствующее решение.