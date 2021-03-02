В России может появиться интернет на коротких авиарейсах

Платный интернет может заработать на авиарейсах небольшой продолжительности, начиная с апреля. Первой услугу предложит авиакомпания "Аэрофлот". Перевозчики Utair и "Уральские авиалинии" тоже прорабатывают вопрос запуска Wi-Fi на борту. Об этом сообщают "Известия".

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Сеть будет доступна в 16 самолетах Airbus A320, которые совершают полеты небольшой протяженности. Скорость соединения должна составить 10 мегабайт в секунду. Сейчас "Аэрофлот" предоставляет интернет только на широкофюзеляжных лайнерах, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.

По словам источника издания, авиакомпании придется потратить почти 8 млн долларов за установку оборудования на 16 лайнерах.

Перевозчики Utair и "Уральские авиалинии" также готовят запуск интернета на борту. По словам главы самолетного сегмента Utair Олега Семенова, услугу не планируют включать в стоимость авиабилета, у пассажиров появится возможность подключения интернета при желании.