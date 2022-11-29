В России может появиться новая льгота для пенсионеров

Представители риелторского бизнеса обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой освободить от имущественного налога пенсионеров, имеющих два дома, в том случае, если один из них — дача. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас пожилые люди освобождены от налога за недвижимость, если у них в собственности находятся её разные виды, к примеру, квартира, дом или гараж. Риелторы считают, что необходимо добавить в этот список и дачи.

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что инициатива перенаправлена на рассмотрение в Минфин. Саму идею уже поддержали в Госдуме, отметив важность проработки деталей законопроекта для исключения возможности махинаций.