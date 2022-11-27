В России на три года хотят продлить работу устаревших свалок
В 25% регионов до сих пор не создана современная инфраструктура по обработке отходов
Правительство хочет продлить работу устаревших свалок в России до 1 января 2026 года. Как сообщает РБК, соответствующие поправки направлены в Госдуму.
Отмечается, что речь идет о мусорных полигонах, которые ввели в эксплуатацию до 2019 года, а захоранивать отходы на них было разрешено до 1 января 2023 года.
Предполагалось, что к этому времени по всей стране появится современная инфраструктура для переработки мусора, однако в 25% процентов регионов этого до сих пор не сделали.
«В 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры», — отмечает комитет Госдумы по экологии.
Из-за отсутствия инфраструктуры регионам может грозить мусорный коллапс.