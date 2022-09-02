В России на улицах Алтайских ничего хорошего не происходит, да и выглядят они не очень

В поиске новостей на слово «алтайский» журналисты amic.ru постоянно натыкаются на события, произошедшие в России на улицах, носящих имя «Алтайская». Удивительно, но это в основном какие-то происшествия или неприятные истории. Мы сделали подборку новостей и решили показать вам, как выглядят такие улицы на «Яндекс.Картах».

На Алтайской улице в Томске то трубы текут, то экскаваторы чудят

Алтайская улица в Томске / Фото: yandex.ru/maps

В Томске последние несколько дней СМИ только и пишут о том, что улицу Алтайскую перерыли из-за ремонта труб (произошла авария на теплотрассе), проезд там перекрыт, а к тому же ещё подрядчик затягивает ремонт, поэтому завершение работ переносится ещё на некоторое время.

В ночь на 20 августа на Алтайской улице некий томич забросал припаркованные машины мусором из стоящих рядом контейнеров. Ущерб составил более 167 тысяч рублей.

16 августа в многоэтажном доме на улице Алтайской в одной из квартир случился пожар. Хозяйка жилья отравилась угарным газом и отправилась в больницу, спасатели эвакуировали четырёх человек.

15 августа на этой улице отключили воду. А 27 июля на перекрёстке Алтайской и Красноармейской в ДТП пострадали две женщины и ребёнок. Двухлетний малыш был госпитализирован.

Зато 20 июля на «нашей» улице случилась забавная история. Местные жители сняли на видео, как экскаватор черпал воду из образовавшейся глубокой лужи и выливал на асфальт.

В Новосибирске на Алтайской улице вместо люков — шины

Алтайская улица в Новосибирске / Фото: yandex.ru/maps

В Новосибирске на улице Ленинградской (она перекрещивается с улицей Алтайской — см. на третьем фото выше) поздно вечером 10 августа произошло ДТП, в котором участвовал неустановленный автомобиль, ему не уступил дорогу водитель ВАЗа. В результате в «семёрке» пострадала девушка 14-15 лет. А неустановленный автомобиль, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, скрылся в сторону Алтайской улицы.

1 августа жителям этой улицы объявили, что из-за ремонта труб у них отключат горячую воду на две недели. А 29 июля жители пожаловались на открытые люки колодцев, которые просто оградили старыми шинами и обозначили ветками. Что, как посчитали неравнодушные новосибирцы, небезопасно.

Что ещё случалось на Алтайских улицах в августе

Алтайские улицы в Хабаровске, Димитровграде, Ачинске и Оренбурге / Фото: yandex.ru/maps

В Хабаровске 8 августа на перекрёстке улиц Алтайской и Воронежской произошло ДТП, где одну из машин выбросило на тротуар. 4 августа в Димитровграде случилось вроде бы счастье — на придомовой территории на Алтайской улице наконец засыпали огромные ямы асфальтовой крошкой, но чинить по-настоящему внутриквартальный проезд решили потом. В Ачинске 3 августа молодой водитель не справился с управлением и слетел с дороги, идущей по улице Алтайской.

В том же Димитровграде в августе осудили местного жителя, который в феврале этого года в доме на улице Алтайской два дня резал ноги жене, от чего та скончалась. А в Оренбурге 2 августа отправили в СИЗО 40-летнего горожанина, который на улице Алтайской порезал знакомого.

Белорусские Алтайские

Алтайская улица в Минске / Фото: yandex.ru/maps

Различные неприятности происходят на улице Алтайской не только в нашей стране, но и в братской Белоруссии. Например, в Минске 26 августа сообщили, что республиканский Следком раскрыл дело об убийстве на вулiцы Алтайскай (именно так она пишется и склоняется на белорусском языке). Ещё 31 мая рабочие, занимавшиеся облагораживанием придомовой территории, нашли в траве труп мужчины, завёрнутый в плед.

Выяснилось, что это был случайный гость одного из местных жителей — 71-летнего минчанина с улицы Алтайской. 38-летний прохожий попросил у пожилого человека закурить, тот позвал незнакомца к себе домой, выпили, поссорились, хозяин нанёс 60 ножевых ранений и выбросил труп с балкона.

6 августа из-за дождей на этой улице в Минске подтопило дорогу, поэтому остановили движение общественного транспорта. А накануне, 5 августа, по улице прошёл трактор со щёткой и поднял пыль столбом, что очень напрягло местных жителей.

Алтайская улица в Могилёве / Фото: yandex.ru/maps

На вулiцы Алтайскай в Могилёве 31 августа сгорел жилой дом, к счастью, никто не пострадал. А 25 июля на этой же улице 23-летний водитель автобуса МАЗ сбил 60-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть в неположенном месте. Пожилого человека госпитализировали с травмами.

Самая лучшая Алтайская улица

Алтайская улица в Москве / Фото: yandex.ru/maps

Справедливости ради надо сказать, что есть город, в котором на Алтайской улице всё-таки происходит не только плохое, но и что-то хорошее. И этот город — Москва! Улица с таким названием находится в районе Гольяново (Восточный административный округ).

В начале 2000-х годов возросла активность криминала в Гольяново. В 2014-м район попал в список «самых опасных мест планеты» (третья строчка), который публикует журнал The Huffington Post, пишет «Википедия». Зато Алтайская улица здесь, по сравнению со своими тёзками из других городов, выглядит вполне презентабельно и современно и на ней находится Гольяновский парк, в котором есть даже свой пруд.

Итак, из последних плохих новостей с московской Алтайской улицы мы имеем пожар, случившийся 11 августа в 17-этажке. Спасти удалось девять человек.

А остальное всё про хорошее. Так, 5 августа столичные власти сообщили, что в этих местах обновили 2,5 км газопровода. А в прошлом году 25 октября рассказали, что на Алтайской нашли бесхозный земельный участок площадью 1,3 кв. метра. Его выровняли, заасфальтировали и сделали бесплатную парковку. А ещё раньше, в мае прошлого года, на улице Алтайской в Москве одобрили строительство спорткомплекса с бассейном.

Кстати, есть своя Алтайская улица и в Барнауле. Находится она в посёлке Авиатор, но про неё никаких новостей нам не встречалось, да и в панорамах «Яндекса» её тоже нет.