В России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2

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Строительство новой Курской АЭС-2 стартовало в России в воскресенье, 29 апреля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Уточняется, что 29 апреля строители уложили первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1. "Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", — цитирует агентство текст сообщения.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, которые сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

Новые энергоблоки курской атомной электростанции соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Также, по сравнению с уже построенными энергоблоками поколения 3+, в проекте ВВЭР-ТОИ реализован ряд дополнительных мер безопасности.

По словам директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина, энергоблоки ВВЭР-ТОИ являются "самым передовым продуктом в сфере высоких ядерных технологий". Он подчеркнул, что они являются для "Росэнергоатома" одним из прироритеных объектов. Также Федюкин уточнил объем инвестиций в стройку: в текущем году на строительстве будет освоено свыше 27 миллиардов рублей, что на 10 миллиардов рублей превышает инвестиции 2017 года.

Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции.