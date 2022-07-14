В России ожидают снижения цен на автомобили Lada
На подорожание автомобилей повлиял рост цен на комплектующие, а также проблемы с логистикой
14 июля 2022, 22:46, Илья Звягинцев
На «АвтоВАЗе» заявили о скором снижении цен на автомбили Lada. Об этом рассказал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью РИА Новости.
«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», — заявил Соколов.
По его словам, на рост цен на автомобили повлияло подорожание запчастей и комплектующих из-за курса доллара, а также проблемы с логистикой из-за санкций.
Он добавил, что после запуска всех программ автомобили начнут дешеветь.
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