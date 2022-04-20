В России планируют увеличить предельный возраст чиновников-руководителей
Согласно изменениям, предельный возраст для отдельных чиновников могут поднять до 70 лет
20 апреля 2022, 15:51, Илья Звягинцев
В мае Госдума может принять законопроект «О внесении изменения в статью 25.1 закона «О государственной гражданской службе». Он предусматривает увеличение предельного возраста для некоторых чиновников до 70 лет.
«Законопроект был рекомендован к рассмотрению в апреле, но сроки сдвинулись на май», — сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Увеличить предельный возраст могут для чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти.
Отмечается, что документ уже получил поддержку в нижней палате парламента.
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