В России планируют ужесточить наказание для мелких взяточников

Генпрокуратура РФ выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Игорь Краснов рассказал, что соответствующий законопроект уже разработан.

"Думаю, что ответственность должна быть усилена для тех, кто в желании реализации своих преступных намерений избирает крайне опасные формы криминального поведения. Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое – когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание", – заявил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре описали среднестатистического преступника на основе данных о правонарушениях за 2020 год. Согласно этим сведениям, усреднённый нарушитель закона – мужчина без высшего образования и постоянного дохода.