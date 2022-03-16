В России почти на миллион снизилось число пенсионеров, состоящих на учете в ПФР

Число пенсионеров, состоящих на учёте в ПФР, к началу 2022 года снизилось на 970 тысяч. Об этом сообщает РБК.

«Речь идёт о количестве пенсионеров, состоящих на учёте в ПФР. В этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что постепенное снижение числа пенсионеров наблюдается с 2019 года, а по итогам 2021-го — это максимальный показатель с начала 1990-х годов.

Эксперты РБК заявили, что снижение числа пенсионеров позволит бюджету сэкономить от 110 до 220 млрд рублей.