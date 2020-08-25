В России подтвердили менее 4,7 тысячи заражений коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 4696 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 966 189. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Москве (+681), Санкт-Петербурге (+179) и Московской области (+143). Алтайский край, в котором на 25 августа выявили 66 новых случаев инфицирования, занимает 22-е место среди регионов страны по суточному приросту больных.

Из медучреждений выписали еще 6652 пациента, общее число переболевших достигло 779 747. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 120 человек, всего в России зарегистрировано 16 568 летальных исходов.