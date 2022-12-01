В России появилась газета для онкобольных

В России появилась первая газета для онкобольных. Она называется «Беседы о здоровье».

«„Беседы о здоровье“ — это ежемесячная газета, целью которой ставится информирование пациентов с онкологическими заболеваниями, их родственников и близких о злокачественных и доброкачественных опухолях, методах диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи», — рассказали в редакции газеты.

Авторы отметили, что некоторые темы, которые они поднимают, будут интересны и широкому кругу читателей.

Темой первого номера стал рак лёгкого. На самые актуальные вопросы пациентов о заболевании ответил директор Казанской государственной медицинской академии, заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, доктор медицинских наук, профессор Рустем Хасанов.