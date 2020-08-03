В России появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор проинформировал россиян о появлении в стране тропических постельных клопов, которых ранее не выявляли в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве уточняют, что есть много способов попадания клопов в квартиры. Например, они могут переползти из соседнего жилья через розетки или вентиляцию, а также приехать вместе с одеждой с отдыха или даже из магазина. Есть вероятность привезти неожиданных гостей и при покупке мебели.

"Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием", – пояснили специалисты.

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В связи с этим населению рекомендовали чаще делать уборку в квартире и менять постельное белье. Это поможет быстро выяснить, что в кровати есть кто-то еще.

В частности, стоит обратить внимание на крошечные кровяные точки на постельном белье и следы от укусов на теле – клопы питаются человеческой кровью. Наиболее активны они летом и в начале отопительного сезона.

Еще один признак их обитания в доме – это темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев.

Чтобы случайно не привезти тропических клопов с отдыха, следует держать чемоданы в ванной или душевой, так как членистоногим сложнее передвигаться по скользким поверхностям.

Грязное белье лучше хранить в герметичном пакете, а после возвращения из поездки – отдать в химчистку. Такая обработка уничтожит клопов.