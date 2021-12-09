В России предложили ежегодно выплачивать по 100 тысяч рублей на детей

Уполномоченный по правам ребёнка по Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ежегодно выплачивать многодетным семьям по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Онлайн Бухучет".

Волынец заявила, что семьи должны получать ежегодную денежную помощь от государства в размере 100 тысяч рублей до того момента, пока младший ребёнок не достигнет совершеннолетия или не поступит в вуз.

По мнению детского омбудсмена, подобная мера позволит поддержать многодетные семьи и увеличить рождаемость.

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