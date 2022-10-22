В России предложили награждать педагогов, обучавших героев СВО

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации, сообщает РИА «Новости».

Кириенко на Форуме классных руководителей подчеркнул, что в зоне специальной военной операции находятся настоящие герои.

«Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нём вот это настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости», — отметил он.

Он подчеркнул, что сегодня Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память.

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