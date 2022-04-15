В России предложили наказывать нарушителей ПДД с помощью системы распознавания лиц

Нарушителей ПДД необходимо вычислять с помощью системы распознавания лиц на дорожных камерах. Такое предложение подготовили Общественная палата России и Национальный автомобильный союз, сообщает «Газета.ru».

Общественники направили свои предложения по доработке КоАП РФ председателю правительства Михаилу Мишустину, в Минтранс, МВД России и в Комитет по транспорту Госдумы. Одно из главных предлагаемых новшеств — распознавание нарушителей ПДД по Face ID. Причём фиксировать нарушения ПДД с помощью камер хотят не только у водителей, но и у пешеходов, велосипедистов, пользователей самокатов и т.д.

Новости

Авто Передвижные камеры видеофиксации появились на дорогах Алтайского края

Кроме того, в предложениях к поправкам КОаП активисты предлагают законодательно закрепить термин «средняя скорость». Этот параметр измеряется временем проезда между двумя точками. В России камеры, фиксирующие среднюю скорость, работали с 2013 года, но из-за отсутствия законодательного регулирования в прошлом году ГИБДД отказалась от такой практики.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, который вводит ограничения на использование дорожных камер. Новый законопроект должен прописать случаи, когда можно будет устанавливать средства видеофиксации на дорогах.

Новости

Общество Госдума собирается ограничить использование дорожных камер