В России предложили сажать на срок до 15 лет за фейки о военных

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассматривает возможность введения уголовной ответственности за фейки о действиях военных. Наказывать планируют тюремным сроком.

Глава комитета Василий Пискарёв заявил, что максимальный срок по статье о фейках может составить до 15 лет.

По его словам, представители комитета фиксируют фейки о действиях российских военных во время спецоперации в Донбассе. В связи с этим рассматривается вопрос о введении ответственности за распространение недостоверной информации.

“Предусмотреть уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, с использованием интернета — более жёсткая ответственность, группой лиц — ещё более жёсткая ответственность, повлекшая последствия — до 15 лет лишения свободы”, — сказал Пискарёв в эфире Первого канала.