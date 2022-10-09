В России предложили создать Агентство по делам одиночества

Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России Агентство по делам одиночества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии», — отметил Леонов.

По его словам, новая организация должна будет оказывать людям психологическую помощь.

Леонов отметил, что, по данным Минздрава, в России около пяти миллионов человек страдают от психических расстройств. Он добавил, что даже лёгкие расстройства не являются нормой.