В России предложили создать должность военного омбудсмена

Инициативу предлагают рассмотреть в связи с «широким распространением неправомерного призыва на военную службу»

12 октября 2022, 19:55, Илья Звягинцев

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о создании в России должности военного омбудсмена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Российской Федерации обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в Российской Федерации частичной мобилизации, приходящейся на основании указа президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Создание института военных омбудсменов, по мнению авторов инициативы, позволит защитить россиян от неправомерного призыва на военную службу.

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