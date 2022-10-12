В России предложили создать должность военного омбудсмена

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о создании в России должности военного омбудсмена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Российской Федерации обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в Российской Федерации частичной мобилизации, приходящейся на основании указа президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Создание института военных омбудсменов, по мнению авторов инициативы, позволит защитить россиян от неправомерного призыва на военную службу.