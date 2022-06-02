В России приняли единую «карту спасения» для автомобилей

В России утвердили стандарт по «картам спасения» для автомобилей. Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В стандарте определяют требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» для всех машин, которые эксплуатируют в России. Документ должен включать в себя данные об автомобиле и рекомендации для служб спасения в случае аварии.

Производители автомобилей в добровольном порядке будут разрабатывать карту спасения, опираясь на общепринятые рекомендации.

Датой введения документа назначено 1 февраля 2023 года, отмечает ТАСС.