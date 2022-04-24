В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

Сенатор Эдуард Россель выступил с заявлением в поддержку губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который потребовал провести международный суд над членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019-2022 года, безусловно, требуется серьёзное расследование всех её действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!» — заявил политик.

Напомним, что ранее Шумаков призвал провести трибунал над зачинателями и бенефициарами пандемии коронавируса. Официальную версию о нулевом пациенте, который заразился COVID-19 от летучей мыши, он назвал несостоятельной.