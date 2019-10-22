В России снизилось число семей, которым полгода назад не хватало денег даже на еду

В России снижается количество людей, которых можно отнести к группе наименее обеспеченных, сообщается в опубликованных Росстатом данных.

Аналитики попросили семьи самостоятельно оценить свое финансовое положение. Выяснилось, что сокращается число домашних хозяйств, которые относят себя к категории тех, кому хватает денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В первом квартале 2019 года таких насчитывалось 15,2%, а во втором меньше на один процент – 14,1%.

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Экономика Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Кроме того, доля семей, сообщивших, что им не хватает средств даже на еду, сократилась с 0,8% в первом квартале этого года до 0,7%.

Также выросло количество домохозяйств, которые во втором квартале 2019 года сообщили о возможности приобретать все, что им необходимо. В первом квартале таковых было 2,6%, а сейчас – 2,7%.

Между тем, как сообщалось ранее, доля российских семей, зарплаты которым хватает только на еду и одежду, увеличилась в 2019 году до 49,4%. Показатель вырос на 0,6% и продолжит свой рост.