В России собираются снять ограничения на полеты в 40 стран

Оперштаб по коронавирусу собирается снять ограничения на полёты из России в 40 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил информацию. Кроме того, ещё два источника в авиаотрасли знают о планах оперштаба на значительное ослабление ограничений на полёты за рубеж.

Напомним, что ранее авиакомпания заявила, что собирается запустить прямые рейсы из Сочи в Каир с 7 апреля. Полёты будут осуществляться на самолётах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Всего на борту 87 мест: 75 в экономклассе и 12 в бизнес-классе.

Ранее, в марте, Росавиация сообщила о снятии Россией введённых из-за COVID-19 ограничений на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.