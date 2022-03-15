В России собираются ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что ужесточение наказания по статье 171 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предпринимательство») может быть принято в случае ухудшения ситуации, связанной с куплей-продажей валюты теми лицами, которые не имеют на это законных оснований. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, российские депутаты и сенаторы должны будут как можно быстрее изучить сложившуюся в этой сфере правоприменительную практику, поскольку незаконные валютные операции наносят значительный экономический урон государству. Если возникнет необходимость, то российские парламентарии должны будут в ближайшие сроки внести изменения в действующее российское законодательство, ужесточив соответствующую статью Уголовного кодекса.

В свою очередь, зампред Совфеда Николай Журавлёв заявил, что никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии.