В России собираются ввести возврат средств при кражах денег мошенниками

Центробанк собирается определить сумму денег, которую банки должны возвращать клиентам, оказавшимися жертвами мошенников. Как сообщает РБК, соответствующую поправку планируют внести в 161-ФЗ "О национальной платёжной системе".

"Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств", – заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Всего за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путём несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств.

Чтобы компенсировать потери, ЦБ собирается ввести упрощённый порядок возврата денег жертвам мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого россиянин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведённой операции.