В России стартовала финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

В России начался финальный этап испытаний вакцины от коронавирса, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр военного ведомства.

Как отмечается, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование, введут второй компонент препарата. Предусмотренная для этих участников схема вакцинации позволяет закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

При этом первую группу добровольцев выпишут из госпиталя 15 июля после сдачи анализов. Их состояние хорошее, жалоб на самочувствие и негативных реакций не выявили.

В ведомстве заявили, что полученные данные "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от COVID-19".