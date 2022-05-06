В России упростили порядок регистрации домов и дач

С мая 2022 года россиянам упростили регистрацию домов и дач. Как сообщает «Российская газета», теперь постановка этого имущества на учёт будет занимать до трёх рабочих дней.

Нововведение вошло в пакет антикризисных мер по поддержке стройотрасли, которые подразумевают поправки в Градостроительный кодекс и ряд других законов. Новые правила распространяются на садовые, огородные, приусадебные участки, хозпостройки, участки для индивидуального жилищного строительства или возведения гаража.

Также теперь за три дня можно будет оформить и права на недвижимость. В Росреестре уточнили, что ранее процедура занимала до 10 рабочих дней.

Также закон сократил список документов, которые должен предоставить властям застройщик — из списка исключили около 100 позиций. Поменяли также порядок оплаты работ по капремонту дома — региональным операторам разрешили перечислять в качестве аванса более 30% стоимости работ.