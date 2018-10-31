В России упростят взыскание штрафов ГИБДД на сумму меньше 3 тысяч рублей

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Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, как будет работать упрощенная система взимания с водителей мелких штрафов на сумму меньше 3 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Российскую газету".

По словам Аристова, их будут взыскивать в электронном режиме без начала исполнительного производства.

Направлять уведомления будут через информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Вместе с этим пристав направит запрос в банк для выяснения, есть ли у должника счета и деньги на них. При наличии денег и отсутствии данных об оплате штрафа банк спишет необходимую сумму.

По словам главы ФССП, упрощенный порядок предусматривает взыскание с должника исполнительского сбора, то есть дополнительной суммы за принудительное списание долга.

Аристов добавил, что на первом этапе на добровольную оплату штрафа будут отводить два дня.

По его словам, после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор, составляющий 7%, но не менее тысячи рублей. "Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи", — уточнил Аристов.

Он отметил, что при упрощенном порядке не будут открывать исполнительное производство, штрафы до трех тысяч рублей взыщет центральный аппарат ФССП.