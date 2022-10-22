В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
22 октября 2022, 19:28, Илья Звягинцев
Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.
Постановление, опубликованное на сайте Кабмина, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данное решение распространяется и на предпринимателей, которые являются и руководителями, и учредителями компаний.
Отсрочка будет действовать на время службы, а также несколько месяцев после ее завершения.
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