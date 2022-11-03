В России утвердили правила использования навоза

Российское правительство утвердило документы, которые регулируют правило использования навоза в сельском хозяйстве. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года, срок его действия — до 1 марта 2029 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Минсельхоза.

Постановление определяет, как надо обращаться с навозом и помётом при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в качестве удобрения. Оно позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам считать навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет для них финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.

В правилах прописано и определение побочных продуктов животноводства — это образуемые при содержании животных навоз, помёт, подстилка и стоки. Если компания собирается перерабатывать вещества в органические удобрения, то она должна уведомить Россельхознадзор, после чего выполнить все установленные в этих случаях требования.

После необходимых процедур навоз перестанет считаться отходами, а значит, предприятию не надо будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.