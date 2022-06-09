В России утвердили стандарт по поднятию государственного флага в школах
Церемония включает также исполнение гимна
9 июня 2022, 20:27
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом сообщает ТАСС.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нём описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сказал Кравцов.
По его словам, с просьбой сформировать стандарт к нему обратились директора школ и учителя.
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