В России утвердили стандарт по поднятию государственного флага в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом сообщает ТАСС.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нём описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сказал Кравцов.

По его словам, с просьбой сформировать стандарт к нему обратились директора школ и учителя.