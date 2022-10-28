В России впервые возбудили уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

Военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

Речь идёт о части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ.

Известно, что фигурант служил по контракту. В один из дней он «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».

Теперь обвиняемому может грозить до трёх лет колонии.