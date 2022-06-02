В России выбрали лучшее мобильное приложение для бизнеса

Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса — цифровой лидер по версии Markswebb. Оно заняло два первых места: в рейтинге мобильных банков для руководителей компаний и в рейтинге для ИП без сотрудников.

Как отметили аналитики Markswebb, Альфа-Банк закрывает все потребности предпринимателей mobile only. В приложении Альфа-Банка удобно решать сложные задачи: например, рассчитывать налоги.

Альфа-Банк предлагает лучшее решение по вкладам и депозитам — путь клиента максимально понятный и не требует обращения в поддержку. Все опции легко настраиваются: пользователь видит, как меняется доходность, например, при досрочном снятии или пополнении.

Также эксперты отмечают удобное управление бизнес-картами и разнообразие кредитных предложений. А понятные тэги ускоряют работу со счетами и актами.

Приложение Альфа-Банка для бизнеса за последний год значительно улучшилось: полностью переработана навигация, выросла скорость работы. Появились новые возможности с учётом топовых запросов пользователей. Теперь в приложении легко восстановить пароль, изменить номер телефона и добавить уполномоченное лицо — больше не нужно приходить для этого в офис. Стало проще работать с документами: например, в приложении можно создавать акты выполненных работ, что актуально для предпринимателей без бухгалтерии.

Для исследования Business Mobile Banking Rank 2022 аналитики Markswebb оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональности сервисов. Участники оценивались по 850 критериям. Были проведены по семь юзабилити-тестов на каждый банк, проанализированы 300+ лучших практик.