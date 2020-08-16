В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

В России выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ.

Производством занимается Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее глава учреждения Александр Гинцбург заявил, что произвести необходимый для вакцинации россиян объем можно за 9-12 месяцев.

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Общество В России запустили производство вакцины от коронавируса

Напомним, что препарат получил название "Спутник V" – в память о запуске СССР первого спутника Земли, который дал старт космическим исследованиям во всем мире.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, более 20 стран прислали заявку на закупку вакцины, а еще пять государств готовятся организовать производство на своей территории.