В России выявили почти 9,5 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных в стране с начала эпидемии достигло 1 194 163 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+2704). Второе место – Санкт-Петербург (+302), третье – Московская область (+244). Алтайский край, в котором на 2 октября выявили 101 инфицированного, занимает 21-е место по стране.

Из больниц выписали 6054 пациента, общее число выздоровевших достигло 970 296. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 186 человек, общее количество летальных случаев достигло 21 077.