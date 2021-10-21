В России выявили случаи инфицирования новым, более заразным видом коронавируса

Единичные случаи инфицирования новым, более заразным видом штамма коронавируса "дельта" выявили в России. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus, – цитирует специалиста РИА Новости.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили о появлении нового вида коронавируса, который может быть на 10-15% заразнее предыдущих видов.